Zakaria Draoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Draoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Draoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Draoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Draoui 20 Şubat 1994 tarihinde Hussein-Dey (Algier) şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Draoui Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Zakaria Draoui, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 5 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Zakaria Draoui'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zakaria Draoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Draoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Draoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Draoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2014 yılında CR Belouizdad

1 Temmuz 2018 yılında ES Sétif

5 Ağustos 2020 yılında CR Belouizdad

Zakaria Draoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Draoui şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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