Zakaria El Wardi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria El Wardi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria El Wardi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria El Wardi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria El Wardi 17 Ağu 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da زكريا الوردي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria El Wardi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DDMS yapmaktadır. Zakaria El Wardi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zakaria El Wardi'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zakaria El Wardi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria El Wardi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Zakaria El Wardi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria El Wardi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Moghreb Tétouan

5 Ocak 2019 yılında Raja Casablanca

1 Eylül 2022 yılında Zamalek

11 Ocak 2023 yılında Raja Casablanca

Zakaria El Wardi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria El Wardi şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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