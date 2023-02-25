Zakaria Elmabruk Alharaish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Elmabruk Alharaish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Elmabruk Alharaish adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Elmabruk Alharaish Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Elmabruk Alharaish 23 Ekim 1998 tarihinde Misrata şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Libya uyrukludur.Gerçek adı da زكرياء الهريش şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Elmabruk Alharaish Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The One yapmaktadır. Zakaria Elmabruk Alharaish, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Zakaria Elmabruk Alharaish'nin USM Alger ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zakaria Elmabruk Alharaish Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Elmabruk Alharaish isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Elmabruk Alharaish Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Elmabruk Alharaish futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Ittihad Tanger

13 Ocak 2020 yılında CS Constantine

1 Temmuz 2020 yılında Al-Ahly Tripoli

13 Ocak 2022 yılında Sutjeska Niksic

12 Ağustos 2022 yılında USM Alger

Zakaria Elmabruk Alharaish Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Elmabruk Alharaish şuan USM Alger takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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