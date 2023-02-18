Zakaria Fati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Fati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Fati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Fati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Fati 6 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Fati Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zone 58 Group Sarl yapmaktadır. Zakaria Fati, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 19 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Zakaria Fati'nin FAR Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zakaria Fati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Fati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Fati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Fati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında RS Berkane

17 Eylül 2018 yılında Berrechid

19 Ekim 2020 yılında FAR Rabat

Zakaria Fati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Fati şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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