Zakaria Habti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Habti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Habti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Habti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Habti 6 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Habti Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Feature yapmaktadır. Zakaria Habti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Zakaria Habti'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zakaria Habti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Habti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Habti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Habti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2017 yılında Raja Cas. U23

1 Temmuz 2019 yılında Raja Casablanca

Zakaria Habti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Habti şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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