Zakaria Haddouche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Haddouche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Haddouche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Haddouche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Haddouche 19 Ağustos 1993 tarihinde Tlemcen şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Haddouche Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zakaria Haddouche, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 25 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Zakaria Haddouche'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zakaria Haddouche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Haddouche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Haddouche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Haddouche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında ASO Chlef

12 Temmuz 2015 yılında ES Sétif

1 Temmuz 2018 yılında MC Alger

2 Temmuz 2019 yılında USM Alger

31 Ocak 2020 yılında Khaleej

31 Ocak 2021 yılında CS Constantine

1 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2022 yılında ASO Chlef

Zakaria Haddouche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Haddouche şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Zakaria Haddouche Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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