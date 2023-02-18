Zakaria Hadraf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Hadraf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Hadraf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Hadraf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Hadraf 18 Haziran 1990 tarihinde El Jadida şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da زكرياء حدراف şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Hadraf Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Braillard Management yapmaktadır. Zakaria Hadraf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zakaria Hadraf'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zakaria Hadraf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Hadraf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Hadraf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Hadraf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Difaâ El Jadida

1 Temmuz 2017 yılında Raja Casablanca

1 Temmuz 2019 yılında Damac FC

10 Ocak 2020 yılında RS Berkane

5 Ağu 2021 yılında Difaâ El Jadida

31 Temmuz 2022 yılında Raja Casablanca

Zakaria Hadraf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Hadraf şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zakaria Hadraf Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DHJ El Jadida

Fas takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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