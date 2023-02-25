Zakaria Khali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Khali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Khali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Khali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Khali 10 Mayıs 1990 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Khali Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zakaria Khali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 20 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Zakaria Khali'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zakaria Khali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Khali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Khali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Khali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında USM Bel Abbès

1 Temmuz 2019 yılında CR Belouizdad

20 Eylül 2021 yılında MC Oran

Zakaria Khali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Khali şuan MC Oran takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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