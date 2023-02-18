Zakaria Labib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Labib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Labib adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Labib Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Labib 28 Şubat 2003 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Labib Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zakaria Labib, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Casablanca U23 futbol takımında oynamaktadır. Raja Casablanca U23 takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Zakaria Labib'nin Raja Casablanca U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zakaria Labib Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Labib isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Labib Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Labib futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2021 yılında Raja Cas. U23

Zakaria Labib Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Labib şuan Raja Casablanca U23 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Zakaria Labib Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U20 takımında 14 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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