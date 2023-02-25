Zakaria Mansouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Mansouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Mansouri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Mansouri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Mansouri 1 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Mansouri Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesti Soccer yapmaktadır. Zakaria Mansouri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ahli Benghazi futbol takımında oynamaktadır. Al-Ahli Benghazi takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Zakaria Mansouri'nin Al-Ahli Benghazi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zakaria Mansouri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Mansouri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Mansouri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Mansouri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Paradou U21

1 Temmuz 2015 yılında Paradou AC

1 Temmuz 2016 yılında MC Alger

30 Ağustos 2016 yılında Paradou AC

12 Ocak 2017 yılında MC Alger

9 Ocak 2018 yılında MC Oran

5 Kasım 2020 yılında CS Sfaxien

30 Haziran 2021 yılında MC Oran

24 Eylül 2021 yılında JS Kabylie

2 Şubat 2023 yılında Al-Ahli Ben.

Zakaria Mansouri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Mansouri şuan Al-Ahli Benghazi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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