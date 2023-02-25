Zakaria Messibah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Messibah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Messibah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Messibah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Messibah 16 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Messibah Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesti Soccer yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 16 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Zakaria Messibah'nin CS Constantine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zakaria Messibah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Messibah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Messibah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Messibah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2015 yılında Paradou AC

16 Ekim 2021 yılında CS Constantine

Zakaria Messibah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Messibah şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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