Zakaria Mugeese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Mugeese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Mugeese adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Mugeese Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Mugeese 27 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Mugeese Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Zakaria Mugeese, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 11 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Zakaria Mugeese'nin FC Ashdod ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zakaria Mugeese Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Mugeese isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zakaria Mugeese Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Mugeese futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Eleven Wonders

11 Şubat 2021 yılında FC Ashdod

23 Ocak 2022 yılında H. Ramat Gan

30 Haziran 2022 yılında FC Ashdod

Zakaria Mugeese Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Mugeese şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.