Zakaria Mumuni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Mumuni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Mumuni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Mumuni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Mumuni 11 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Mumuni Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ACFA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 22 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Zakaria Mumuni'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zakaria Mumuni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Mumuni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Mumuni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Mumuni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Aduana Stars

21 Ocak 2019 yılında AS Vita Club

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

22 Şubat 2021 yılında Medeama

Zakaria Mumuni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Mumuni şuan Medeama SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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