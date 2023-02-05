Zakaria Naidji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Naidji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Naidji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Naidji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Naidji 19 Ocak 1995 tarihinde Bordj Bou Arreridj şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Cezayir uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı زكريا الناجي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Naidji Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSM Sport & Entertainment yapmaktadır. Zakaria Naidji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zakaria Naidji'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zakaria Naidji Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/naidji_zaki_24_officiel/

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Zakaria Naidji Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Zakaria Naidji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Zakaria Naidji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Naidji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Paradou U21

1 Temmuz 2014 yılında Paradou AC

13 Ocak 2016 yılında USM El Harrach

30 Haziran 2016 yılında Paradou AC

3 Ağu 2019 yılında Gil Vicente

30 Haziran 2020 yılında Paradou AC

29 Eylül 2020 yılında Club Africain

29 Ocak 2021 yılında Paradou AC

31 Ocak 2021 yılında USM Alger

20 Ağu 2021 yılında Paradou AC

31 Ağu 2021 yılında Pau FC

30 Haziran 2022 yılında Paradou AC

1 Temmuz 2022 yılında Stade Lavallois

30 Haziran 2023 yılında Paradou AC

Zakaria Naidji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Naidji şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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