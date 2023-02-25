Zakaria Saidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Saidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Saidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Saidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Saidi 5 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Saidi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Zakaria Saidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Zakaria Saidi'nin JS Saoura ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zakaria Saidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Saidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Saidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Saidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında O Médéa

1 Temmuz 2019 yılında JS Saoura

Zakaria Saidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Saidi şuan JS Saoura takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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