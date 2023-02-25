Zakaria Sanogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Sanogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Sanogo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Sanogo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Sanogo 11 Aralık 1996 tarihinde Bobo-Dioulasso şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Burkina Faso uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Sanogo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zakaria Sanogo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına - tarihinde katılmıştır. Zakaria Sanogo'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zakaria Sanogo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Sanogo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Sanogo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Sanogo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında ASF Bobo

1 Ağustos 2014 yılında Rahimo FC

1 Temmuz 2015 yılında R. Strasbourg B

1 Temmuz 2016 yılında Rahimo FC

30 Ağustos 2016 yılında Wolfsberger AC

30 Haziran 2017 yılında Rahimo FC

1 Temmuz 2017 yılında TSV Hartberg

30 Haziran 2019 yılında Rahimo FC

5 Temmuz 2019 yılında Ararat-Armenia

1 Temmuz 2022 yılında JS Kabylie

Zakaria Sanogo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Sanogo şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Zakaria Sanogo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Burkina Faso takımında 17 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 1 gol atmıştır.

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