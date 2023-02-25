Zakaria Zaitri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Zaitri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zakaria Zaitri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zakaria Zaitri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zakaria Zaitri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Zaitri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zakaria Zaitri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Zaitri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Zaitri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Zaitri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Zaitri 18 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur.  Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Zaitri Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zakaria Zaitri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Zakaria Zaitri'nin JS Saoura ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zakaria Zaitri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Zaitri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Zakaria Zaitri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Zaitri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2021 yılında Chelghoum Laïd

13 Ağustos 2022 yılında JS Saoura

13 Ağustos 2022 yılında JS Saoura

Zakaria Zaitri kimdir

Zakaria Zaitri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Zaitri şuan JS Saoura takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zakaria Zaitri nereli

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