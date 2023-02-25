Zakarya Kemoukh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakarya Kemoukh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakarya Kemoukh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakarya Kemoukh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakarya Kemoukh 6 Mart 1992 tarihinde Chelghoum Laid şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakarya Kemoukh Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 23 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Zakarya Kemoukh'nin CS Constantine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zakarya Kemoukh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakarya Kemoukh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakarya Kemoukh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakarya Kemoukh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında O Médéa

10 Ekim 2021 yılında Chelghoum Laïd

23 Şubat 2022 yılında CS Constantine

Zakarya Kemoukh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakarya Kemoukh şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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