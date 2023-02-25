Zakhar Chervyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakhar Chervyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakhar Chervyakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakhar Chervyakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakhar Chervyakov 30 Ağustos 2002 tarihinde Vitebsk şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Червяков Захар Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakhar Chervyakov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vitebsk futbol takımında oynamaktadır. FK Vitebsk takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Zakhar Chervyakov'nin FK Vitebsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Zakhar Chervyakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakhar Chervyakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakhar Chervyakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakhar Chervyakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Vitebsk II

1 Ocak 2021 yılında Vitebsk

Zakhar Chervyakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakhar Chervyakov şuan FK Vitebsk takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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