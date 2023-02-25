Zakhar Chervyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakhar Chervyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zakhar Chervyakov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zakhar Chervyakov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Zakhar Chervyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakhar Chervyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zakhar Chervyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakhar Chervyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakhar Chervyakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakhar Chervyakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakhar Chervyakov 30 Ağustos 2002 tarihinde Vitebsk şehrinde doğmuştur.  Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Червяков Захар Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakhar Chervyakov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vitebsk futbol takımında oynamaktadır. FK Vitebsk takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Zakhar Chervyakov'nin FK Vitebsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Zakhar Chervyakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakhar Chervyakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Zakhar Chervyakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakhar Chervyakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Vitebsk II

1 Ocak 2021 yılında Vitebsk

Zakhar Chervyakov kimdir

Zakhar Chervyakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakhar Chervyakov şuan FK Vitebsk takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zakhar Chervyakov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Aubrey David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aubrey David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aubrey David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aubrey David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgor Monich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Monich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgor Monich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Monich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franklin Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franklin Carabali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franklin Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franklin Carabali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Kholodinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kholodinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Kholodinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kholodinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Dr. Fatih Sütçü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Dr. Fatih Sütçü'nün biyografisi
Dr. Fatih Sütçü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Dr. Fatih Sütçü'nün biyografisi
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi