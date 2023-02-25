Zakhar Gitselev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakhar Gitselev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakhar Gitselev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zakhar Gitselev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zakhar Gitselev 21 Şubat 2004 tarihinde Bereza şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Гицелев Захар Дмитриевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zakhar Gitselev Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zakhar Gitselev, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Baranovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Baranovichi takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Zakhar Gitselev'nin FK Baranovichi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Zakhar Gitselev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zakhar Gitselev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında BATE II
7 Şubat 2023 yılında FK Baranovichi
31 Aralık 2023 yılında BATE II
Zakhar Gitselev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zakhar Gitselev şuan FK Baranovichi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Zakhar Gitselev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Belarus U19 takımında 20 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.