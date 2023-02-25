Zakhar Kondratovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakhar Kondratovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakhar Kondratovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakhar Kondratovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakhar Kondratovich 18 Ocak 2001 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кондратович Захар Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakhar Kondratovich Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zakhar Kondratovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naftan Novopolotsk futbol takımında oynamaktadır. Naftan Novopolotsk takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Zakhar Kondratovich'nin Naftan Novopolotsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Zakhar Kondratovich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kondratovich_zakhar13

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Zakhar Kondratovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakhar Kondratovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Zakhar Kondratovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakhar Kondratovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Smolevichi II

17 Nisan 2021 yılında Dzerzhinsk

21 Mart 2022 yılında Ostrovets

3 Şubat 2023 yılında Naftan

Zakhar Kondratovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakhar Kondratovich şuan Naftan Novopolotsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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