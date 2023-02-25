Zakhar Volkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakhar Volkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakhar Volkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakhar Volkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakhar Volkov 12 Ağustos 1997 tarihinde Vitebsk şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Волков Захар Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakhar Volkov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carpathian FA yapmaktadır. Zakhar Volkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Zakhar Volkov'nin BATE Borisov ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Zakhar Volkov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zahar_v.o.l.k.o.v/

Zakhar Volkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakhar Volkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakhar Volkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakhar Volkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Orsha

31 Aralık 2016 yılında Vitebsk II

1 Ocak 2017 yılında Vitebsk

1 Mart 2017 yılında Naftan

31 Aralık 2017 yılında Vitebsk

1 Ocak 2018 yılında BATE Borisov

20 Ocak 2022 yılında Khimki

30 Haziran 2022 yılında BATE Borisov

1 Ağustos 2022 yılında Khimki

1 Şubat 2023 yılında BATE Borisov

Zakhar Volkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakhar Volkov şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Zakhar Volkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 15 numaralı formasıyla 9 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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