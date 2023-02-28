Zalaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zalaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zalaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zalaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zalaka 1 Ocak 1999 tarihinde Asyut şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mahmoud Abdelhafiz Mohamed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zalaka Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zalaka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Zalaka'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Zalaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zalaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zalaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zalaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2022 yılında Cleopatra FC

Zalaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zalaka şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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