Zalan Debreceni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zalan Debreceni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zalan Debreceni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zalan Debreceni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zalan Debreceni 6 Temmuz 2002 tarihinde Szekszárd şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zalan Debreceni Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zalan Debreceni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zalan Debreceni'nin Paksi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Zalan Debreceni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zalan Debreceni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zalan Debreceni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zalan Debreceni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2014 yılında Haladás Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2019 yılında Haladás U19

1 Temmuz 2020 yılında Haladás

5 Ocak 2022 yılında Nyíregyháza

30 Haziran 2022 yılında Haladás

5 Temmuz 2022 yılında Paksi FC

Zalan Debreceni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zalan Debreceni şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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