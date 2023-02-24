Zalan Gera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zalan Gera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zalan Gera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zalan Gera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zalan Gera 31 Temmuz 2003 tarihinde Szeged şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zalan Gera Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Zalan Gera'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zalan Gera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zalan Gera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zalan Gera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zalan Gera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Ferencváros U17

31 Temmuz 2019 yılında Honvéd U17

4 Ağustos 2020 yılında Ferencváros U19

1 Ocak 2021 yılında Ferencváros II

31 Ağustos 2022 yılında Pécsi MFC

Zalan Gera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zalan Gera şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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