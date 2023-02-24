Zalan Kallai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zalan Kallai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zalan Kallai kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zalan Kallai ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zalan Kallai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zalan Kallai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zalan Kallai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zalan Kallai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zalan Kallai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zalan Kallai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zalan Kallai 21 Şubat 2004 tarihinde Miskolc şehrinde doğmuştur.  Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zalan Kallai Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zalan Kallai'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Zalan Kallai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zalan Kallai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Zalan Kallai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zalan Kallai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Haladás U17

1 Ocak 2021 yılında Haladás U19

28 Temmuz 2022 yılında Mezőkövesd

Zalan Kallai kimdir

Zalan Kallai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zalan Kallai şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Diósgyőri VTK, Lurkó UFC (-2014)

Zalan Kallai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U18 takımında 20 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zalan Kallai nereli

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