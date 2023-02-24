Zalan Kerezsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zalan Kerezsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zalan Kerezsi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zalan Kerezsi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zalan Kerezsi 17 Temmuz 2003 tarihinde Mátészalka şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Kerezsi Zalán Márk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zalan Kerezsi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carpathian FA yapmaktadır. Zalan Kerezsi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Zalan Kerezsi'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zalan Kerezsi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zalan Kerezsi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zalan Kerezsi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zalan Kerezsi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2013 yılında Vasas Alt.

6 Ağustos 2018 yılında Honvéd Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Honvéd U17

1 Ocak 2020 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2020 yılında Honvéd II

1 Ocak 2022 yılında Honvéd

Zalan Kerezsi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zalan Kerezsi şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 84 numaralı formayı giymektedir.

Zalan Kerezsi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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