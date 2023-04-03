Zalan Mijailovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zalan Mijailovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zalan Mijailovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zalan Mijailovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zalan Mijailovic 2 Aralık 2004 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zalan Mijailovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zalan Mijailovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK TSC Backa Topola U19 futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zalan Mijailovic'nin FK TSC Backa Topola U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Zalan Mijailovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zalan Mijailovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FK TSC U19
Zalan Mijailovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zalan Mijailovic şuan FK TSC Backa Topola U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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