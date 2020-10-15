Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Euroleague'deki 4. maçına çıkıyor. Bu sezon Euroleague'de 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes, puan durumunda 10. sırada bulunuyor. Şu ana kadar Zenit ve Fenerbahçe Beko'ya yenilen Efes, tek galibiyetini Alba Berlin'e karşı aldı. Zalgiris ise ligde çıktığı maçlarda sırasıyla Olympiakos, Khimki ve Kızılyıldız mts’yi yenerek 3’te 3 yaptı. Zalgiris'in serisini bozmak için sahaya çıkan temsilcimiz, galibiyet peşinde. Peki, Zalgiris - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Detaylar haberimizde...

ZALGİRİS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Euroleague'in 3. haftasında Anadolu Efes, Zalgiris deplasmına çıkıyor. Temsilcimizin zorlu mücadelesi bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Zalgirio Arena’da oynanacak mücadele, Anadolu Efes'in bu sezon oynayacağı dördüncü Euroleague maçı olacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ?

Zalgirio Arena’da oynanacak Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı bu akşam saat 20.00'de beIN SPORTS 3 kanalından naklen ve şifreli şekilde yayınlanacak. Mücadeleyi izleyebilmek için Digitürk abonesi olmanız gerekmektedir.

Anadolu Efes’in 690. maçı

Avrupa arenasındaki 690. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 689 karşılaşmada 389 galibiyet ve 300 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,5) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 442. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 441 karşılaşmada 232 galibiyet ve 209 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 52,6) elde etti.

Avrupa'da 20 kez karşılaştılar

Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas, Avrupa kupalarında bugüne kadar 20 kez karşılaşırken, temsilcimiz 8 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört karşılaşmada Anadolu Efes 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 16 karşılaşmada ise takımımız 7 galibiyet ve 9 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in 3. maç döneminin ilk gün maçlarında Anadolu Efes, Almanya’nın Alba Berlin takımını deplasmanda 93-72 mağlup etmiş, Zalgiris Kaunas ise Sırbistan’ın Kızılyıldız mts takımını deplasmanda 75-69 yenmişti. Euroleague’de 3. maç döneminin ilk gün maçlarının ardından Anadolu Efes bir galibiyet ve iki mağlubiyet ile 13. sırada, Zalgiris Kaunas ise üç galibiyet ile ilk sırada yer alıyor.