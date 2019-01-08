Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes: 58-79
ZALGIRIS KAUNAS: Davies 8, Wolters 7, Walkup 5, White 6, Ulanovas 5, Walton 7, Uleckas 2, Jankunas 2, Birutis 5, Milaknis 2, Jokubaitis Grigonis 9
SALON: Zalgiris
HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Fernando Rocha, Anne Panther
ZALGIRIS KAUNAS: Davies 8, Wolters 7, Walkup 5, White 6, Ulanovas 5, Walton 7, Uleckas 2, Jankunas 2, Birutis 5, Milaknis 2, Jokubaitis Grigonis 9
ANADOLU EFES: Anderson, Micic 5, Simon 9, Moerman 23, Dunston 13, Larkin 9, Beabois 12, Doğuş Balbay 6, Motum, Pleiss 2, Metecan Birsen, Sertaç Şanlı
1'İNCİ PERİYOT: 14-16
İLK YARI: 29-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-63
THY Avrupa Ligi'nin 17'nci haftasında Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 79-58 mağlup etti.
DHA
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