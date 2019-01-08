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  3. Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes: 58-79

Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes: 58-79

ZALGIRIS KAUNAS: Davies 8, Wolters 7, Walkup 5, White 6, Ulanovas 5, Walton 7, Uleckas 2, Jankunas 2, Birutis 5, Milaknis 2, Jokubaitis Grigonis 9

Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes: 58-79

SALON: Zalgiris

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Fernando Rocha, Anne Panther

ZALGIRIS KAUNAS: Davies 8, Wolters 7, Walkup 5, White 6, Ulanovas 5, Walton 7, Uleckas 2, Jankunas 2, Birutis 5, Milaknis 2, Jokubaitis Grigonis 9

ANADOLU EFES: Anderson, Micic 5, Simon 9, Moerman 23, Dunston 13, Larkin 9, Beabois 12, Doğuş Balbay 6, Motum, Pleiss 2, Metecan Birsen, Sertaç Şanlı

1'İNCİ PERİYOT: 14-16

İLK YARI: 29-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-63

THY Avrupa Ligi'nin 17'nci haftasında Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 79-58 mağlup etti.

DHA

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