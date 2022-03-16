THY EuroLeague'de basketbol heyecanı 30 hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Zalgris Kaunas ile Anadolu Efes karşılaşacak. Bu heyecan dolu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Zalgris Kaunas – Anadolu Efes maçı canlı izle | Zalgris Kaunas – Anadolu Efes Bein Sports Haber canlı yayın izle linki arıyor. Karşılaşmanın canlı yayın linkine haberimizde yer verdik...

ZALGRİS KAUNAS – ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zalgris Kaunas – Anadolu Efes maçı 17 Mart 2022 Perşembe bugün oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Kaunas'da, Zalgiris Arena Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı izlemek için tıklayabilirsiniz.

ZALGRİS KAUNAS – ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİRESİZ Mİ?

Zalgris Kaunas – Anadolu Efes maçı Bein Sports Haber kanalında yayınlanacak. Basketbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. Bein Sports Haber'i izlemek için tıklayabilirsiniz.

beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.