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Zalgris Kaunas – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Zalgris Kaunas ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Peki Zalgris Kaunas – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Zalgris Kaunas – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de basketbol heyecanı 30 hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Zalgris Kaunas  ile Anadolu Efes karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç sporseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Zalgris Kaunas – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ZALGRİS KAUNAS – ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zalgris Kaunas – Anadolu Efes maçı 17 Mart 2022 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Kaunas'da, Zalgiris Arena Stadyumu'nda oynanacak.

ZALGRİS KAUNAS – ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİRESİZ Mİ?

Zalgris Kaunas – Anadolu Efes maçı Bein Sports Haber kanalında yayınlanacak. Basketbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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