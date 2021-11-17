Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu ola THY EuroLeague'de heyecan sürüyor. Bu kapsamda 11 hafta karşılaşmasında Zalgris Kaunas ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Bu önemli karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Zalgris Kaunas - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte o soruların cevapları...

ZALGRİS KAUNAS - FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zalgris Kaunas - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı 19 Kasım 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Temsilcimizin bu zorlu müsabakası Kaunas'da, Zalgiris Arena Stadyumu'nda oynanacak.

ZALGRİS KAUNAS - FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Zalgris Kaunas - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı Bilyoner TV ve Bein Sports 3 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı her iki platformdan da şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.