Zalim İstanbul 13.Bölüm fragmanı | Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandın mı?

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul son bölümünün ardından yeni sezonun ilk bölümü bu akşam ekrana geldi. Peki Zalim İstanbul 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı nereden izlenir? İşte cevapları...

ZALİM İSTANBUL 13.BÖLÜM FRAGMANI

Zalim İstanbul 11.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra sitemizde güncellenecektir.

ZALİM İSTANBUL 11 .BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkes uzaklara kaçan Cemre ve Nedim'in peşindedir. Agah, Nedim için Seher ise Cemre için endişelenirken sadece kendi için endişelenen biri vardır, Şeniz! Yaptıklarının ortaya çıkacağından korkan Şeniz, Cemre ve Nedim'i yakalaması için adam tutar. Amacı onları Agah'tan önce yakalamaktır. Nedim'i korumaya çalışan Cemre ise yakalanma ihtimalinden dolayı tedirgindir. Şeniz'in planları başarılı olacak mı?

ZALİM İSTANBUL KONUSU NEDİR?

Zalim İstanbul dizisinde Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesi izleyicilere sunulacak. Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında bulunan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesin hayatında değişikliklere yol açacak.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan

AGAH KARAÇAY

Deniz Uğur

SEHER YILMAZ

Mine Tugay

ŞENİZ KARAÇAY

Ozan Dolunay

CENK KARAÇAY

Simay Barlas

DAMLA KARAÇAY

Berker Güven

NEDİM KARAÇAY

Bahar Şahin

CEREN YILMAZ

Sera Kutlubey

CEMRE YILMAZ

İdris Nebi Taşkan

CİVAN YILMAZ