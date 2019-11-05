Zalim İstanbul 18. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Zalim İstanbul 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Nedim hesaplaşmak için hazırlandığını söylüyor. Şeniz gördüğü manzara karşısında intihara teşebbüs ediyor.