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Zalim İstanbul 18. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Zalim İstanbul 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Nedim hesaplaşmak için hazırlandığını söylüyor. Şeniz gördüğü manzara karşısında intihara teşebbüs ediyor.

KANAL D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un herkes tarafından merakla beklenen Zalim İstanbul 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında hesap sormak için geri döneceğini belirten Nedim'in hamlesi Şeniz Karaçay'ı büyük bir yıkıma uğratır. Yaşadığı şok ile Şeniz intihara teşebbüs eder. Gördüğü manzara karşısında en derinden yaralanan isim ise yine Cemre olacaktır.

 

 

05 Kasım 2019 Salı 11:15

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