Zalim İstanbul 18.Bölüm fragmanı | Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandın mı?

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul son bölümünün ardından yeni sezonun ilk bölümü bu akşam ekrana geldi. Peki Zalim İstanbul 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı nereden izlenir? İşte cevapları...

ZALİM İSTANBUL 18.BÖLÜM FRAGMANI

Zalim İstanbul 18.bölüm fragmanı bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan hemen sonra sitemizde olacaktır.

ZALİM İSTANBUL 16 .BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre, Nedim’in köşkten gönderilmesinin şokunu yaşarken, nereye ve neden gönderildiğinin peşine düşer. Seher, Ceren’den babalık testi yapılacağını öğrenip soluğu Agâh’ın yanında almıştır. Agâh, Seher’e açıklama yapamazken Seher’i içine düşürdüğü kurtla gönderir.

Agâh, Nedim’i Londra’ya gönderdiğini açıklar. Cemre haberin şaşkınlığını üstünden atamadan Cenk’in boşanmak için başvuruda bulunduğunu öğrenir. Şeniz ise, Agâh’ın Nedim’in iyileşmesinden umudunu kestiğini düşünerek rahatlar.

Bütün bu olanlardan uzakta ise Nedim’e gelecek davetsiz misafir, Nedim’in çaresi olacaktır.

ZALİM İSTANBUL KONUSU NEDİR?

Zalim İstanbul dizisinde Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesi izleyicilere sunulacak. Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında bulunan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesin hayatında değişikliklere yol açacak.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan

AGAH KARAÇAY

Deniz Uğur

SEHER YILMAZ

Mine Tugay

ŞENİZ KARAÇAY

Ozan Dolunay

CENK KARAÇAY

Simay Barlas

DAMLA KARAÇAY

Berker Güven

NEDİM KARAÇAY

Bahar Şahin

CEREN YILMAZ

Sera Kutlubey

CEMRE YILMAZ

İdris Nebi Taşkan

CİVAN YILMAZ