Zalim İstanbul 20. Bölüm fragmanı | Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul son bölümünün ardından yeni sezonun ilk bölümü bu akşam ekrana geldi. Peki Zalim İstanbul 20.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı nereden izlenir? İşte cevapları...

ZALİM İSTANBUL 20.BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 17 .BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bu bölümünde Cemre ve Cenk'in düğün eğlencesinde, herkesi şaşkınlıkta bırakan bir olay gerçekleşiyor!

Civan, babaannesinden duydukları üzerine öfke krizine giriyor. Babaannesinin, Şeniz'e telefonda söyledikleri karşısında Agah'ın korumalarından birine ait tabancayı alarak köşke dalıyor. Cenk'in, Ceren'in karnındaki bebeğin babası olduğu sözleri beyninde çınlarken yapacaklarını düşünmüyor. Herkesin köşkte olduğu sırada Ceren ve Cenk içeri giriyor. Civan, duyduklarını ortaya söyleyip silahı Cenk'e uzatıyor. Tüm bu gergin anları ise, Agah'ın getirdiği babalık testi sonucu bölüyor. Testte bebeğin babası Nedim olarak görünmektedir. Başta Şeniz ve Cenk olmak üzere herkes bu haber karşısında büyük şaşkınlık yaşarlar.

Bu sırada Nedim'in tedavisi beklenmedik bir şekilde iyi gitmektedir. Cemre'ye olan aşkının nefrete dönmesi Nedim'in iyileşme sürecine olumlu etki etmektedir. Cemre ve Agah Bey de bu gelişmeden dolayı mutludurlar.

Cenk'in açtığı boşanma davası süpriz bir gelişme ile bölünür. Cemre, hakime boşanmak istemediğini söyler. Tam bu sırada olayları izleyen Seher, durumu Agah'a iletir. Agah, ikisine iyi geleceğini düşündüğü bir düğün eğlencesi düzenler. Gelin ve damat konukların arasında indiği sırada karşılarında beklenmedik bir misafir bulurlar. Bu misafir herkesi şoke eder...

ZALİM İSTANBUL KONUSU NEDİR?

Zalim İstanbul dizisinde Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesi izleyicilere sunulacak. Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında bulunan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesin hayatında değişikliklere yol açacak.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan

AGAH KARAÇAY

Deniz Uğur

SEHER YILMAZ

Mine Tugay

ŞENİZ KARAÇAY

Ozan Dolunay

CENK KARAÇAY

Simay Barlas

DAMLA KARAÇAY

Berker Güven

NEDİM KARAÇAY

Bahar Şahin

CEREN YILMAZ

Sera Kutlubey

CEMRE YILMAZ

İdris Nebi Taşkan

CİVAN YILMAZ