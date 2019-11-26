Zalim İstanbul 21. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Zalim İstanbul 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Cenk, Nedim'i Cemre'ye aşık olmakla suçluyor. Fakat Nedim'in verdiği cevap herkes için tokat niteliğindedir.