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  3. Zalim İstanbul 22. bölüm fragmanı yayınlandı

Zalim İstanbul 22. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Zalim İstanbul 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Seher'in planı ortalığı karıştırıyor. Cenk ve Cemre'nin tatile çıkacağını duyan Seher, Ceren ve Nedim'in de bu tatile gitmesini sağlar.

Cenk ve Cemre'nin tatile çıkacağını duyan Seher, Ceren ve Nedim'in de bu tatile gitmesini sağlar. Fakat bu tatil herkes için bir felakete dönüşür. Bu durumu duyan Agah hışımla Seher'in yanına gider. Seher gördükleri yüzünden şok geçirir. 

Öte yandan hamileliği ilerleyen Ceren bu tatilde rahatsızlanır. Cenk yaşanan şeylere rağmen tedirgin olur. Şeniz'e soracak soruları vardı. Şeniz ise geri dönülmez bir yalanın içine girmiştir bile.

03 Aralık 2019 Salı 10:21

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