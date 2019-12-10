  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Zalim İstanbul 23. bölüm fragmanı yayınlandı

Zalim İstanbul 23. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Zalim İstanbul 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ceren, Şeniz'e saldırıyor!

Ceren'in bebeğini kaybetmesi herkes için büyük şok olur. Ceren'in psikolojisi de oldukça bozulmuştur. Saatli bomba gibi gezmektedir. Cemre, Nedim ve Ceren'in boşanacağını düşünür ve bu durumdan gizlice mutluluk duyar. Nedim, Şeniz'e korku salmaktadır. Yaptıklarının bedelini Şeniz'e ödetmeye kararlıdır.

Bebeğini kaybettikten sonra psikolojisi bozulan Ceren, Şeniz'e karşı inanılmaz bir öfke duymaktadır. Şeniz uyuduğu sırada ona saldırarak, boğmaya çalışır.

10 Aralık 2019 Salı 08:54

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Bağcılar'da silahlı kavga! 1 ölü var
Bağcılar'da silahlı kavga! 1 ölü var
Müge Anlı'dan kendisine şarkı yapan Yasin Aydın'a özel davet!
Müge Anlı'dan kendisine şarkı yapan Yasin Aydın'a özel davet!
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Meclisinin 3 kararına veto hamlesi!
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Meclisinin 3 kararına veto hamlesi!
Sirkeci Garı'nda yangın çıktı!
Sirkeci Garı'nda yangın çıktı!
Başkan Erdoğan: ''Afganistan'ı her alanda desteklemeliyiz''
Başkan Erdoğan: ''Afganistan'ı her alanda desteklemeliyiz''
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''İtirazlarımızda yalnız kalıyoruz''
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''İtirazlarımızda yalnız kalıyoruz''
Şırnak'ta EYP patladı! 2 şehit, 7 yaralı
Şırnak'ta EYP patladı! 2 şehit, 7 yaralı
Kocaeli'de korkunç kaza! 20 yaralı var
Kocaeli'de korkunç kaza! 20 yaralı var
MHP'li Burak Pehlivan "Asker karısı gibi ağlıyor" dedi! Görevden alındı
MHP'li Burak Pehlivan "Asker karısı gibi ağlıyor" dedi! Görevden alındı
Büyükelçi'ye yakışmayan hareket! +18 kitap çalarken yakalandı
Büyükelçi'ye yakışmayan hareket! +18 kitap çalarken yakalandı