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  3. Zalim İstanbul 25. bölüm fragmanı yayınlandı

Zalim İstanbul 25. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Zalim İstanbul 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Agah büyük sırrı öğrenecek mi?

Büyük hesaplaşma sonunda gerçekleşiyor. Agah'ın gözleri önünde Şeniz, Cenk ve Nedim karşı karşıya geliyor. Yaşadıklarını hatırlayan Nedim için büyük gün geliyor. Agah, Nedim'in yıllarca tekerlekli sandalyeye mahkum olmasının asıl sebebini öğrenebilecek mi?

24 Aralık 2019 Salı 08:51

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