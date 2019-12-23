Zalim İstanbul 25. Bölüm fragmanı | Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul son bölümünün ardından yeni sezonun ilk bölümü bu akşam ekrana geldi. Peki Zalim İstanbul 25.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı nereden izlenir? İşte cevapları...

ZALİM İSTANBUL 25.BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 21.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cenk, gözü önünde Nedim ve Cemre arasında yaşananlar karşısında daha fazla sakin kalamaz. Nedim ise varlığını tüm köşke hissettirmek için izleyeceği yol onu istemeden de olsa amcası ile karşı karşıya getirecektir. Şeniz, Karaçayların serveti söz konusu olduğunda, tek bir kuruş dahi vermeye gönüllü değildir ve bu uğurda önündeki tüm engelleri aşacak planını devreye sokar.

ZALİM İSTANBUL KONUSU NEDİR?

Zalim İstanbul dizisinde Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesi izleyicilere sunulacak. Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında bulunan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesin hayatında değişikliklere yol açacak.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan

AGAH KARAÇAY

Deniz Uğur

SEHER YILMAZ

Mine Tugay

ŞENİZ KARAÇAY

Ozan Dolunay

CENK KARAÇAY

Simay Barlas

DAMLA KARAÇAY

Berker Güven

NEDİM KARAÇAY

Bahar Şahin

CEREN YILMAZ

Sera Kutlubey

CEMRE YILMAZ

İdris Nebi Taşkan

CİVAN YILMAZ