Herkes tarafından merakla beklenen Zalim İstanbul 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Nedim, Şeniz'e saldırmakla suçlanıyor!

Şeniz, Nedim ile konuşmak istediğini söyleyip onu kaldığı otele çağırır. Ancak Şeniz'in başka bir planı vardır, Nedim'i öldürmek. Bıçakla Nedim'e saldıran Şeniz, Nedim'in karşı koyması ile cam sehpanın üzerine düşünce boynundan yaralanır. Olay Nedim'in üzerine kalır. Tüm deliller onu işaret etmektedir. Nedim yakalanıp mahkemeye çıkarılır. Nedim ne yapacak?

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