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  3. Zalim İstanbul 30. bölüm fragmanı yayınlandı

Zalim İstanbul 30. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Zalim İstanbul 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Şeniz, Cemre'yi kaçırıyor!

Nedim ve Cenk'in kardeş olduğu gerçeğini öğrenen Cemre için işler karışır. Şeniz için ihtimaller oldukça daralmıştır. Cemre'nin bu gerçeği diğerlerine söylemesi Şeniz'in zor olan hayatını daha da zorlaştıracaktır. Bu yüzden Şeniz bir plan yapar ve Cemre'ye oyun oynayarak onu kaçırır. Cemre'nin ortadan kaybolmasıyla Seher yıkılır. Cenk başta olmak üzere herkes Cemre'yi aramaktadır. Şeniz kendi kandırmaya çalışsa da vicdanıyla yüzleşmekten kaçamaz. Nedim aldığı mesaj ile şoke olur. Cemre'nin kaderi ona bağlıdır. Cemre'ye ne olacak?

05 Şubat 2020 Çarşamba 08:32

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