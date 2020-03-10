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  3. Zalim İstanbul 35. bölüm fragmanı yayınlandı | Nedim Şeniz'e neler yapacak!

Zalim İstanbul 35. bölüm fragmanı yayınlandı | Nedim Şeniz'e neler yapacak!

Herkes tarafından merakla beklenen Zalim İstanbul 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Şeniz ve Nedim arasındaki roller değişiyor. Şeniz artık Nedim'e yaşattığı acıların bedelini ödüyor. Ancak Agah kendini yıkacak bir sürprizle daha karşılaşıyor.

Kanal D'nin ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL KONUSU NEDİR?

Zalim İstanbul dizisinde Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesi izleyicilere sunulacak. Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında bulunan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesin hayatında değişikliklere yol açacak.

Zalim İstanbul 35. bölüm fragmanı yayınlandı

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan: AGAH KARAÇAY

Deniz Uğur: SEHER YILMAZ

Mine Tugay: ŞENİZ KARAÇAY

Ozan Dolunay: CENK KARAÇAY

Simay Barlas: DAMLA KARAÇAY

Berker Güven: NEDİM KARAÇAY

Bahar Şahin: CEREN YILMAZ

Sera Kutlubey: CEMRE YILMAZ

İdris Nebi Taşkan: CİVAN YILMAZ

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10 Mart 2020 Salı 09:20

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