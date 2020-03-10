Zalim İstanbul 35. bölüm fragmanı yayınlandı | Nedim Şeniz'e neler yapacak!

Herkes tarafından merakla beklenen Zalim İstanbul 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Şeniz ve Nedim arasındaki roller değişiyor. Şeniz artık Nedim'e yaşattığı acıların bedelini ödüyor. Ancak Agah kendini yıkacak bir sürprizle daha karşılaşıyor.