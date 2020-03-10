Zalim İstanbul 35. bölüm fragmanı yayınlandı | Nedim Şeniz'e neler yapacak!
Kanal D'nin ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.
ZALİM İSTANBUL KONUSU NEDİR?
Zalim İstanbul dizisinde Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesi izleyicilere sunulacak. Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında bulunan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesin hayatında değişikliklere yol açacak.
ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI
Fikret Kuşkan: AGAH KARAÇAY
Deniz Uğur: SEHER YILMAZ
Mine Tugay: ŞENİZ KARAÇAY
Ozan Dolunay: CENK KARAÇAY
Simay Barlas: DAMLA KARAÇAY
Berker Güven: NEDİM KARAÇAY
Bahar Şahin: CEREN YILMAZ
Sera Kutlubey: CEMRE YILMAZ
İdris Nebi Taşkan: CİVAN YILMAZ
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