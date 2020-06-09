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Zalim İstanbul 38. Bölüm fragmanı | Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı

Zalim İstanbul dizisi dün akşam uzun bir aradan sonra ekranlara geri döndü. İzleyicinin merakla beklediği yeni bölümde neler yaşandı? Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 38. bölüm fragmanı | Zalim İstanbul oyuncuları | Zalim İstanbul 37. bölüm izle

Zalim İstanbun dün akşam 37.bölüm ile Kanal D ekranlarına geri döndü. Sevenlerinin merakla beklediği yeni bölüm dün akşam yayınlandı. Sevilen dizi de dün akşam neler yaşandı?  Agah'ın son hareketi köşkü yerinden oynattı. Cemre, Ceren'in planından habersiz bebeğini kaçırmaya çalıştı. İşte 37. bölümde yaşananlar ve Zalim İstanbul 38. bölüm fragmanı haberimizde.. 

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ZALİM İSTANBUL 37. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Agah’ın yumruğu köşkü yerinden oynatmıştır. Ceren bir anda kendini kapıda bulurken, Seher ve Cemre duruma sessiz kalmayacaktır. Ceren ona yapılanın acısını sonuna kadar çıkartmaya kararlıdır. Cemre kardeşini bebeğine kavuşturmaya çalışırken Ceren’ in planını öğrenir.

Cenk yaşadığı karmaşanın içinde kaybolmuşken Nedim ile hesaplaşır. İkisinin de bilmediği bu hesaplaşmanın sonu ise hiç beklemedikleri şekilde sonuçlanacaktır. Cemre kardeşinin Karaçayların hayatını alt üst etmesini engellemeye çalışırken, köşkü yerinden oynatacak zarflar açılmak üzeredir.

ZALİM İSTANBUL 38.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul 38.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? sorusu dün akşam yayınlanan 37. bölümün ardından araştırılmaya başlandı. Yeni bölümün ardından Zalim İstanbul 38.bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar..

 

ZALİM İSTANBUL 37. BÖLÜM KARELER

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ZALİM İSTANBUL 37. BÖLÜM İZLE

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

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Fikret Kuşkan

AGAH KARAÇAY

Zalim İstanbul 9.Bölüm fragmanı izle | Zalim İstanbul fragman

Deniz Uğur

SEHER YILMAZ

Zalim İstanbul 9.Bölüm fragmanı izle | Zalim İstanbul fragman

Mine Tugay

ŞENİZ KARAÇAY

Zalim İstanbul 9.Bölüm fragmanı izle | Zalim İstanbul fragman

Ozan Dolunay

CENK KARAÇAY

Zalim İstanbul 9.Bölüm fragmanı izle | Zalim İstanbul fragman

Simay Barlas

DAMLA KARAÇAY

Zalim İstanbul 9.Bölüm fragmanı izle | Zalim İstanbul fragman

Berker Güven

NEDİM KARAÇAY

Zalim İstanbul 9.Bölüm fragmanı izle | Zalim İstanbul fragman

Bahar Şahin

CEREN YILMAZ

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Sera Kutlubey

CEMRE YILMAZ

Zalim İstanbul 9.Bölüm fragmanı izle | Zalim İstanbul fragman

İdris Nebi Taşkan

CİVAN YILMAZ

Kaynak: Zalim İstanbul 37. Bölüm fragmanı | Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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