Zalim İstanbul 38. Bölüm fragmanı | Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı
Zalim İstanbul dizisi dün akşam uzun bir aradan sonra ekranlara geri döndü. İzleyicinin merakla beklediği yeni bölümde neler yaşandı? Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 38. bölüm fragmanı | Zalim İstanbul oyuncuları | Zalim İstanbul 37. bölüm izle
Zalim İstanbun dün akşam 37.bölüm ile Kanal D ekranlarına geri döndü. Sevenlerinin merakla beklediği yeni bölüm dün akşam yayınlandı. Sevilen dizi de dün akşam neler yaşandı? Agah'ın son hareketi köşkü yerinden oynattı. Cemre, Ceren'in planından habersiz bebeğini kaçırmaya çalıştı. İşte 37. bölümde yaşananlar ve Zalim İstanbul 38. bölüm fragmanı haberimizde..
ZALİM İSTANBUL 37. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Agah’ın yumruğu köşkü yerinden oynatmıştır. Ceren bir anda kendini kapıda bulurken, Seher ve Cemre duruma sessiz kalmayacaktır. Ceren ona yapılanın acısını sonuna kadar çıkartmaya kararlıdır. Cemre kardeşini bebeğine kavuşturmaya çalışırken Ceren’ in planını öğrenir.
Cenk yaşadığı karmaşanın içinde kaybolmuşken Nedim ile hesaplaşır. İkisinin de bilmediği bu hesaplaşmanın sonu ise hiç beklemedikleri şekilde sonuçlanacaktır. Cemre kardeşinin Karaçayların hayatını alt üst etmesini engellemeye çalışırken, köşkü yerinden oynatacak zarflar açılmak üzeredir.
ZALİM İSTANBUL 38.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Zalim İstanbul 38.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? sorusu dün akşam yayınlanan 37. bölümün ardından araştırılmaya başlandı. Yeni bölümün ardından Zalim İstanbul 38.bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar..
ZALİM İSTANBUL 37. BÖLÜM KARELER
ZALİM İSTANBUL 37. BÖLÜM İZLE
ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI
Fikret Kuşkan
AGAH KARAÇAY
Deniz Uğur
SEHER YILMAZ
Mine Tugay
ŞENİZ KARAÇAY
Ozan Dolunay
CENK KARAÇAY
Simay Barlas
DAMLA KARAÇAY
Berker Güven
NEDİM KARAÇAY
Bahar Şahin
CEREN YILMAZ
Sera Kutlubey
CEMRE YILMAZ
İdris Nebi Taşkan
CİVAN YILMAZ
Kaynak: Zalim İstanbul 37. Bölüm fragmanı | Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı
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