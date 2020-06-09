Zalim İstanbul 38. Bölüm fragmanı | Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı

Zalim İstanbun dün akşam 37.bölüm ile Kanal D ekranlarına geri döndü. Sevenlerinin merakla beklediği yeni bölüm dün akşam yayınlandı. Sevilen dizi de dün akşam neler yaşandı? Agah'ın son hareketi köşkü yerinden oynattı. Cemre, Ceren'in planından habersiz bebeğini kaçırmaya çalıştı. İşte 37. bölümde yaşananlar ve Zalim İstanbul 38. bölüm fragmanı haberimizde..

ZALİM İSTANBUL 37. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Agah’ın yumruğu köşkü yerinden oynatmıştır. Ceren bir anda kendini kapıda bulurken, Seher ve Cemre duruma sessiz kalmayacaktır. Ceren ona yapılanın acısını sonuna kadar çıkartmaya kararlıdır. Cemre kardeşini bebeğine kavuşturmaya çalışırken Ceren’ in planını öğrenir.



Cenk yaşadığı karmaşanın içinde kaybolmuşken Nedim ile hesaplaşır. İkisinin de bilmediği bu hesaplaşmanın sonu ise hiç beklemedikleri şekilde sonuçlanacaktır. Cemre kardeşinin Karaçayların hayatını alt üst etmesini engellemeye çalışırken, köşkü yerinden oynatacak zarflar açılmak üzeredir.

ZALİM İSTANBUL 38.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul 38.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? sorusu dün akşam yayınlanan 37. bölümün ardından araştırılmaya başlandı. Yeni bölümün ardından Zalim İstanbul 38.bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar..

ZALİM İSTANBUL 37. BÖLÜM KARELER

ZALİM İSTANBUL 37. BÖLÜM İZLE

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan

AGAH KARAÇAY

Deniz Uğur

SEHER YILMAZ

Mine Tugay

ŞENİZ KARAÇAY

Ozan Dolunay

CENK KARAÇAY

Simay Barlas

DAMLA KARAÇAY

Berker Güven

NEDİM KARAÇAY

Bahar Şahin

CEREN YILMAZ

Sera Kutlubey

CEMRE YILMAZ

İdris Nebi Taşkan

CİVAN YILMAZ

Kaynak: Zalim İstanbul 37. Bölüm fragmanı | Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı