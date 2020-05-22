Zalim İstanbul dizisinden flaş karar

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; salgından yüzünden çekimleri duran ve 37.bölümü tamamlanmayan dizi tekrar çekimlere başlayacak.

BAYRAM SONRASI 3 BÖLÜM

Yapımcı Şükrü Avşar sonuç olumlu giderse bayram sonrası 3 bölüm çekmeyi planladığını açıkladı. Dizinin final yapıp yapmayacağı ise reyting sonuçlarından sonra belli olacak.

FİKRET KUŞKAN ( AGAH) DİZİDEN AYRILACAK MI?

Fikret Kuşkan'ın salgın riski nedeniyle sete çıkmak istemediği ve başka projelerle görüştüğü iddiası gündeme geldi. Ancak yapımcı Şükrü Avşar, oyuncuların sözleşmesinin sürdüğünü belirtti.

ZALİM İSTANBUL KONUSU NEDİR?

Zalim İstanbul dizisinde Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesi izleyicilere sunulacak. Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında bulunan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesin hayatında değişikliklere yol açacak.

Zalim İstanbul 36. Bölümde Neler Olmuştu?

​Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren’i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur. Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır.

Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk’in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.