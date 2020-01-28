Zam isteyen işçiler Çankaya Belediyesi'ni bastı!
Çankaya Belediyesi'ne bağlı işçiler, zam yapılmadığını, giyinme, barınma ve dinlenme yerlerinin de işçi sağlığını tehdit ettiğini savunarak belediye binasında toplandı. Tepkilerini gösteren işçiler, Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen hakkında sloganlar attı ve insanca yaşamak istediklerini belirtti.
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