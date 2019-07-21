Zaman onları ayırdığı gibi bir araya da getirdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 20 yıl önce ortaokuldan mezun olan iki arkadaş, sosyal medyada birbirlerini bulmalarının ardından mezun oldukları okulda bir araya geldi.

Darıca Kazımkarabekir Ortaokulu 8/D sınıfından 1999 yılında mezun olan sınıf arkadaşları bir araya geldi. Emel Çelebi ve Sevilay Karahan öncülüğünde önce sosyal medyada birbirlerini bulan sınıf arkadaşları, daha sonra Darıca'da bir araya geldiler. 20 yıl aradan sonra görüşmenin mutluluğunun yaşandığı buluşmada zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Yaklaşık 18 sınıf arkadaşının buluşmasında anılar tazelenirken, kahkahalar da havada uçuştu. Büyük çoğunluğu evlenen mezunların bazıları buluşmaya çocukları ile birlikte geldiler.

"Sevgi ve saygı gibi önemli hisleri hatırlatmak istedik"

O dönem sınıf başkanı olan Sevilay Karahan, sosyal medyada ilk olarak arkadaşların birbirlerini bulduklarını, sonrasında da bir araya gelmek için sözleştiklerini kaydetti. Arkadaşların sosyal medyada bulunmasının yaklaşık 2 aylık bir zaman aldığını ifade eden Karahan, sevgi, saygı ve dostluk gibi kavramların önemini yitirmeye başladığı günümüz dünyasında yaptıkları etkinliğin bu güzel hisleri uyandırmasında önemli olduğunu aktardı. Karahan, çocuklarına anlattıkları anılardaki arkadaşlarını birebir tanıtma fırsatı bulduklarını da dile getirdi. Buluşmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Karahan, bundan sonraki dönemlerde sınıf mevcudu olan 61 kişiyi bir araya getirmek için uğraş vereceklerini vurguladı.

Etkinlik yenilen yemek ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA