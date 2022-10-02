Zaman Saatleri Bakım Ve Tamir İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Zaman Saatleri Bakım Ve Tamir İşçisi görev tanımı nedir, Zaman Saatleri Bakım Ve Tamir İşçisi ne iş yapar, Zaman Saatleri Bakım Ve Tamir İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zaman Saatleri Bakım Ve Tamir İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zaman Saatleri Bakım Ve Tamir İşçisi Tanımı;

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Zaman Saatleri Bakım Ve Tamir İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Zaman Saatleri Bakım Ve Tamir İşçisi Maaşları

Zaman Saatleri Bakım Ve Tamir İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Zaman Saatleri Bakım Ve Tamir İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zaman Saatleri Bakım Ve Tamir İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7311.10

Meslek Adı :

Zaman Saatleri Bakım Ve Tamir İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Hassas Alet Yapımcıları Ve Tamircileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Zaman saatleri, kart saatleri, kronometreler gibi hassas ve dakik aletlerin mekanik kısımlarını muayene eden, bakım ve tamirlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Zaman Saatleri Bakım ve Tamir İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Belirli zamanlarda saatlerin bulunduğu yerleri ziyaret etmek ve bunların normal bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek,

b) Kontrol neticesinde tespit ettiği ayar bozukluklarını ve arızaları gidermek için çarkları, kılavuzları, konik dişlilerini ve diğer parçaları sökmek,

c) Arızalı kısımları tamir etmek,

d) Tamiri imkansız olan parçaları yenileriyle değiştirmek ve parçaları tekrar yerlerine takmak,

e) Takılan parçaların çalışma ayarlarını yapmak ve kontrol ederek teslim etmek,

f) Belirli zamanlarda saatleri temizlemek ve yağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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